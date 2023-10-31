Borsa İstanbul'da primli seyir

Küresel borsaların jeopolitik risklere duyarlılığı azalırken, Borsa İstanbul geçtiğimiz üç işlem gününü pozitif tamamlamanın ardında yeni güne de alıcılı başladı. 7699 - 7775 puan arasında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 10.51 itibarıyla yüzde 0,35 primle 7739 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,90 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,50 ve yüzde 0,71 yükselişte bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7830 ve 8000 seviyeleri direnç, 7600 ve 7400 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.712,85 puandan tamamlamıştı.

Piyasalar Powell'ın mesajlarına odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararların piyasalarda oynaklığı artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, BoJ, bugünkü kararında politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bıraktı. Banka, artı-eksi yüzde 0,5 bulunan getiri eğrisi hedefini politika metninden kaldırırken, daha önce tavan fiyat olarak belirlediği yüzde 1 seviyesini ise bundan sonra referans noktası olarak alacağını duyurdu.