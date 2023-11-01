Borsa İstanbul'da primli seyir

Borsa İstanbul, 3 günlük yükselişine dün ara verirken bugün yeniden pozitif tarafta işlem görüyor. Bir taraftan üçüncü çeyrek finansalları gelmeye devam ederken; diğer taraftan İsrail - Filistin arasında yaşanan gerginliğe yönelik haber akışları yakından izleniyor. Endekste, aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 7200 seviyesi, yukarı yönlü harekette ise 7650 seviyesi izleniyor.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,73 değer kazanarak 7568 puandan başlarken, 7447 - 7597 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.58 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 7522 puanda bulundu.

Açılışta Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,91 artış kayderken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,54 ve yüzde 0,16 yükselişle hareket etti.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,58 değer kaybıyla 7514 puandan tamamlamıştı.

Powell'ın mesajları önemli olacak

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıklarından kaynaklı oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırım olasılığının ihtimal dahilinde kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.