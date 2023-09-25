Borsa İstanbul'da primli seyir sürüyor

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararından sonra yönünü yukarı çevirirken; 8000 puanın üzerinde hareketine devam ediyor. 8096 - 8193 bant aralığında bulunan BIST 100 endeksi, saat 11.23 itibarıyla yüzde 1,92 artışla 8192 puanda işlem gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,44 ve yüzde 1,59 primle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile taş, toprak, tek kaybettiren ise yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.

Yatırımcılar yoğun veri gündemine odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını aktaran analistler, piyasalardaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu söyledi.

Öte yandan, Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor. Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili son olarak, Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.