Borsa İstanbul'da primli seyir sürüyor

Borsa İstanbul, 4 işlem günü aralıksız değer kazandıktan sonra dün günü yüzde 2'nin üzerinde kayıpla tamamlarken, yeni güne yüzde 0,64 yükselişle başladı. 8373 - 8450 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 11.36 itibarıyla yüzde 1,22 kazançla 8435 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi açılışta, yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,72 ve yüzde 0,86 oranında primle bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8400 ve 8500 seviyesi direnç, 8300 ve 8200 puan destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda risk iştahı yükseldi

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından risk iştahının arttığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağının ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bu yılın en düşük seviyesine gerilemesinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini vurgulayan analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının da eylülde işe alımların yavaşladığını göstermesinin beklendiğini belirtti.