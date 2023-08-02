Borsa İstanbul'da rekor serisi

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde tarihi zirvesine yakın hareket ederken, akşam saatlerine doğru hızlanan alımlarla gün içi zirvesini 7336 puana çekti ve kapanış rekorunu da yeniledi. Bankacılık endeksinde ise, gün içinde yükseliş yüzde 4'ü aştı. Yarın haftanın en önemli gündemi olan temmuz ayı enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomistler, aylık enflasyonun rekor seviyeye yükselmesini beklerken; temmuz ayında enflasyonun yüzde 9,07 artmasını öngörüyor. Bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun da yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Uzmanlar, yatırımcıların enflasyondan korunma aracı olarak Borsaya yöneliminin devam etmesini bekliyor.

BIST 100 endeksi, 7174 - 7336 bant aralığında hareket ederken; günü yüzde 1,26 artışla 7258 puandan tamamladı ve böylelikle kapanış zirvesini de yukarı çekti. Bankacılık endeksinde artış akşam saatlerine doğru hızlandı ve yüzde 4'ü aştı. Kapanışta ise, yüzde 3,15 kazançla 6547 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7100 ve 7000 seviyeleri destek, 7200 ve 7300 puan direnç konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin CDS'i yeniden 400 baz puanın üzerinde

Yeni ekonomi yönetimi ve verilen mesajların etkisiyle geçtiğimiz cuma 21 ay sonra ilk kez 400 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yeniden 400 baz puanın üzerine çıktı.

Türkiye'nin CDS'i saat 12.21 itibarıyla yüzde 4,86 yükselişle 413 baz puanda bulundu. CDS, dün son işlemlerde ise 394 baz puanda hareket etmişti.