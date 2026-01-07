Borsa İstanbul'da rekor serisi sürüyor! Yükseliş devam eder mi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul yeni yıla hızlı bir başlangıç yaparken, dünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 12 bin puanı aştı; bugüne de henüz ilk işlemlerden rekorla başladı.

Borsa, pazartesi günü açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında gelen aralık ayı enflasyon verisinin ardından tarihi rekora koşarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinde elinin kuvvetlendiğine yönelik beklentilerin artması borsayı destekledi. Öte yandan, Türkiye'nin kredi risk primindeki (CDS) düşüş eğilimi Borsa İstanbul'u yükselten başka bir neden olarak öne çıkıyor.

Borsa güne rekorla başladı

BIST 100 endeksi, ilk işlemlerde yüzde 0,40 artışla 12 bin 71 puana çıkarak güne rekor seviyeden başlarken; sonrasında yükselişini devam ettirerek gün içi zirvesini 12 bin 113 seviyesine çıkardı. Endeks, saat 11.58 itibarıyla yüzde 0,71 primle 12 bin 110 puanda işlem görüyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Şu dakikalarda ise bankacılık endeksi yüzde 1,08 düşerken, holding endeksi yüzde 1,24 yukarı yönlü hareket ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puan direnç, 11.900 ve 11.800 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12 bin 23 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Borsada yükseliş devam eder mi?

Eral Karayazıcı – Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Borsa İstanbul, ekim ortasından bugüne ana rotanın yukarı olduğu bir seyir içinde. 12 haftadır süren bu hareketle TL bazında 10 bin 53 tabanından 12 bin 100 puana, dolar bazında da 240 seviyesinden 280’e ulaştı.

İlk çeyrek adına bu bölgenin tepe olacağını sanmıyor, yükselişin 300 dolar civarına kadar (yaklaşık 13.000) devam edebileceğini düşünüyorum. Ancak cari bölge, bir mola parkuru olabilir. Şöyle ki; bir süre belki de birkaç hafta endeksin yatay kaldığı, hatta ölçülü geri esnemelere (11.500 civarı ile limitli) sahne olduğu bir frenleyiş şaşırtıcı olmaz.

Daha geniş bir vade ile bakarsak ve endeks ne kadar yükselebilir derseniz; Borsa İstanbul 2026 son çeyreğe kadar olan süreçte, 320 doları da test edebilir. Peki, daha ötesini tabelada görebilir miyiz? Bence olasılığı düşük. 320 dolar üzerine seyahatin ancak son çeyrek içinde gerçekleşebileceğini, yılın ilk üç çeyreğinin ağırlıkla 240-320 dolar bandı içinde yatay geçeceğini düşünüyorum.

Borsa yılın favori yatırım araçları arasında en güçlü aday

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

2026 yılının favori yatırım araçlarına dair Ekonomi Gazetesi’ndeki son yorumumda, borsayı ilk sıraya koymuştum. Nitekim yılbaşından bugüne kadar kesintisiz yükseliş ile bIST100 endeksi 12 bin puanı da geçerek, bu yılın favori yatırım araçları arasında en güçlü aday olarak kendisini gösterdi. Ancak o yorumumda da uyarmıştım. Yeni yılda henüz pozisyon almamış yatırımcılar bu rüzgâr ile yeni alım yaparlarsa, biraz riskli seviyelerden almış olurlar diye düşünüyorum. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1’in altında kalması ve Merkez Bankası’nın faiz indirim adımlarına 2026 yılında da devam edecek olma beklentileri şu anda en güçlü itici güçler.

ABD’nin Venezuela saldırısı sonrası küresel endekslere yayılan fon hareketlerinden de nasiplendik. Bunun rakamlarını, Haftalık Banka ve Parasal İstatistiklerde ileriki günlerde ayrıca göreceğiz. 22 Ocak’ta TCMB faiz kararını, ocak ayı enflasyonunu görmeden verecek. O nedenle beklenti üzeri gelebilecek bir enflasyonun, bu toplantıda faiz patikasını riske etme durumu yok. 150 baz puan hatta 200 baz puanlık bir indirim dahi gelebilir Merkez Bankası’ndan. O tarihe kadar olan süreçte, BIST 100’ün 12 bin puan altına sarkmalarını görebiliriz; hatta 11.800’e kadar gerilemesine ilişkin tedbirli olmakta fayda var.

Piyasaları bozacak bir haber akışı gelmediği takdirde, 22 Ocak sonrasında daha güçlü bir yükseliş hareketi görme ihtimalimizi oldukça kuvvetli görüyorum. Yıla yaygın olarak bakacak olursak ilk çeyrek sert iniş çıkışlı, dezenflasyon sürecini daha net hissedeceğimiz nisan ayı sonrasında ise daha kademeli artışlar ile istikrarlı bir endeks göreceğimizi düşünüyorum.

Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.