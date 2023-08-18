Borsa İstanbul'da satıcılı seyir

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe yüzde 0,51 artışla gün içi zirvesine yakın bir seviyeden başlarken, sonrasında negatif tarafa geçti. 7580 - 7815 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 17.13 itibarıyla yüzde 2,28 kayıpla 7586 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydederken; sonrasında kayba yöneldi ve şu dakikalarda sırasıyla yüzde 5,51 ve yüzde 2,18 düşüşte.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7600 ve 7500 seviyeleri destek, 7700 ve 7850 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazancıyla günü 7764 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3290 ile son 16 yılın zirvesine ulaşırken, enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,95 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürürken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor. Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.