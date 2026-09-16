Borsa İstanbul'da satış baskısı derinleşti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından sert satışlarla karşılaştı. Endeks, saat 15.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,7 azalışla 13 bin 100 puan seviyelerine geriledi.

Günün ilk saatlerinde yüzde 5'in üzerinde düşerek 13 bin puan seviyesine kadar inen endeks, daha sonra kısmi toparlanma gösterdi. Öğleden sonra satışların yeniden hızlanmasıyla kayıp yüzde 5,7'ye kadar çıktı.

Mayıs ayından bu yana en sert düşüş

BIST 100 gün içinde en düşük 13.083,06, en yüksek 13.877,35 puanı gördü. Endeksteki düşüş, Mayıs ayından bu yana görülen en sert günlük kayıp oldu.

Dün günü 13.892,30 puandan tamamlayan BIST 100, yeni güne 24,13 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başlamıştı.

Bankacılık endeksi saat 15.30 itibarıyla yüzde 6,9, holding endeksi ise yüzde 6,3 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tamamı gerilerken en sert kayıp yüzde 9,74 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü.

Günün ilk yarısında BIST 100 kapsamındaki hisselerden yalnızca 5'i yükselirken, 94'ü değer kaybetti ve 1'i yatay seyretti.

Fon piyasasındaki gelişmeler satış baskısını artırdı

Analistlere göre borsadaki sert düşüşte fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin endişeler etkili oldu. Zarar-kes satışlarının devreye girmesinin de geri çekilmeyi hızlandırdığı belirtildi.

Pusula Portföy, dün bazı yatırım fonlarında temerrüt oluştuğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

Atlas Portföy ise bugün Serbest Fon'da birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlendiğini duyurdu. Yeni uygulamayla birim pay değeri ayda bir kez hesaplanacak, satım bedelleri ise değerleme tarihini takip eden beşinci iş gününde ödenecek.