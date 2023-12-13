Borsa İstanbul'da satış baskısı sürüyor

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,39 düşüşle başlarken; gün içinde 7601 - 7721 bant aralığında hareket etti. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azalışla 7621 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7590 ve 7400 seviyesi destek, 7760 ve 7860 puan direnç konumunda bulunuyor.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C) oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.