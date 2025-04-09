Borsa İstanbul'da 'sınırlı' küresel etki

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirirken, Çin'in tarife misillemesi sonrasında, dün ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanmasıyla piyasalar yeniden sert düşüşlere yöneldi. Piyasaların odağında, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları bulunuyor. Borsa İstanbul da küresel piyasalardaki etkiyle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul satıcılı

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,83 düşüşle 9.398 puandan başlarken; 9388-9456 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.23 itibarıyla yüzde 0,31 değer kaybıyla 9459 puanda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,52 ve yüzde 0,36 düşüşle işlem görüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477 puandan tamamlamıştı.