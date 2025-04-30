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Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 5 Mayıs Pazartesi günü yapılacak

Haber Merkezi
AA
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Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik
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Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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