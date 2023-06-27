Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerini karşılamayan faiz artırımı sonrası, Borsada kuvvetli yükseliş devam ediyor. Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa haftayı çifte rekorla tamamladı. Endeks, gün içi tarihi zirvesini 5766 puana, kapanış rekorunu ise 5759 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 0,46 oranında yükselişle 5759 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise borsadan negatif ayrıştı ve kapanışta yüzde 0,86 düşüşle 5250 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,14 düşüşle 5725 puanda hareket ederken; bankacılık endeksi ise ilk işlemlerde yüzde 0,49 oranında kayıpla 5270 puanda bulunmuştu.

Pozitif görünüm korunuyor

İntegral Yatırım

BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %2,69 yükselişle 5732,86 seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeks, gün içinde ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz 5730 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlansa da günü 5730 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Teknik göstergelerin pozitif görünümünü koruduğu endeks, aynı zamanda bir önceki zirve seviyesi olan 5730 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 5850 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın takip ettiğimiz kısa vadeli ortalamalarından uzaklaşan endekste görülebilecek kar satışlarında ise 5600 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 5800 / 5850 / 6000

Destekler: 5700 / 5600 / 5500