Borsa İstanbul'da tarım dışı istihdam öncesi temkinli bekleyiş: Endeks 13.760 sınırında

Küresel çapta teknoloji hisselerine gelen kısıtlı satışların gelişmekte olan piyasalara yansıması, BIST 100 endeksindeki yukarı yönlü atakları sınırlandırarak cuma seansının ilk yarısında işlem hacmini zayıflattı.

Açılış seansındaki boğa iştahı yerini kar realizasyonuna bıraktı

Haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, seansın ilk dakikalarında 13.903,42 puana kadar yükselerek günün en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu bölgede kalıcı alıcı bulmakta zorlanan endeks, gelen satış baskısıyla hızla gerileyerek 13.724,05 puandaki gün içi dip seviyesini test etti. Gün ortasına gelindiğinde 13.750 - 13.760 bandında dengelenmeye çalışan piyasada, yatırımcıların büyük montanlı pozisyonlar açmaktan kaçındığı gözleniyor.

Küresel veri takvimi ve risk iştahı izleniyor

Yurt içi piyasada enflasyon verilerinin geride kalmasının ardından endeks yeni bir hikaye arayışına girdi. Kurumsal cephede bankaların sendikasyon yenilemeleri ve büyük ölçekli dış yatırım ortaklığı haberleri takip edilse de asıl odak noktası dış piyasalara kaymış durumda. ABD borsalarında çip ve teknoloji devlerinin öncülüğünde yaşanan duraksama, Asya üzerinden Avrupa ve içerideki hisse senedi piyasalarına da temkinli bir hava olarak yansıyor. Özellikle öğleden sonra gelecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yerli fonların cuma riskini üstlenmek istememesi endeksi baskılamaya devam ediyor.

İkinci seans öncesi bankacılık endeksinde direnç arayışı ve kritik seviyeler

Günün ilk yarısında sanayi endeksine gelen sert satışlara karşı bankacılık hisseleri daha dirençli bir duruş sergiledi. Sektör genelinde büyük bankaların sendikasyon kredilerini başarıyla yenilemesi, yabancı takas oranının bu tarafta yoğunlaşmasını sağlıyor. Ancak ana endeksteki satış baskısının derinleşmesi durumunda, bankacılık hisselerindeki bu korunaklı yapının ne kadar süre dayanabileceği piyasa oyuncuları tarafından merakla takip ediliyor.

Öğleden sonra takip edilecek teknik destek ve direnç noktaları

Teknik analiz perspektifinden bakıldığında, BIST 100 endeksi için 13.724 puan seviyesi anlık olarak en önemli ara destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda psikolojik sınır olan 13.700 ve ardından 13.650 kademeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü olası toparlanma ataklarında ise günün tavanı olan 13.903 ve sonrasındaki 13.950 puan seviyeleri güçlü birer direnç bariyeri olarak endeksin karşısına çıkacaktır.