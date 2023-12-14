Borsa İstanbul'da tepki alımları: 7500 seviyesi önemli

Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ederken, borsa yeni güne tepki alımlarıyla başladı. Uzmanlar, yukarı yönlü hareket için 7650, aşağı yönlü harekette ise 7400 seviyesinin izlendiğini belirtti.

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,24 değer kazancıyla 7622 puandan başlarken, 7592 - 7652 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.46 itibarıyla yüzde 0,91 artışla 7597 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,05 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,55 ve yüzde 1,14 primle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7800 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybıyla 7529 puandan tamamlamıştı.

Türkiye'nin CDS'i 34 ayın en düşüğünü gördü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, dün 316,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini anımsatarak, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

Ayrıca, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası varlıklarla ilgili açıkladıkları raporlara her gün bir yenisi eklenirken, dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.

7500'ün üzerinde kalıcılık önemli

İntegral Yatırım

Bist 100 endeksindeki düşük hacimli satış baskısının sürmesiyle birlikte günü ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 7500 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapatan endeksin 7500 seviyesinin üzerinde tutunması tepki alımları açısından önemli olacak.

Geri çekilmelerin düşük hacimle gerçekleştiği endekste 7500 seviyesinin üzerinde tutunma sağlanabilirse 7600 ve 7700 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın satışların derinleşmeye devam ettiği endekste görülebilecek satış baskısının devamında 7400 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.