Borsa İstanbul'da 'Trump' etkisi: Sert yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan risk iştahıyla, küresel piyasalar ralli yaptı ve Borsa İstanbul'da buna eşlik etti.

Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bankalarda hızlı yükseliş

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 3,27 oranında yükselişle başlarken; endeks açılışta 303 puanlık artışla 9579 puan oldu. BIST100 endeksi, saat 10.27 itibarıyla yüzde 2,52 primle 9509 puanda işlem görüyor.

Bankacılık endeksi güne yüzde 4,25 artışla 12.430 puandan başlarken, şu sıralarda yüzde 3,08 yükselişle hareket ediyor. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puan direnç, 9.500 ve 9.400 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275 puandan tamamlamıştı.