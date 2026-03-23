Borsa İstanbul'da Trump oynaklığı: Yüzde 3'ü aşan düşüşten artıya geçti

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle altın ve diğer metallerle borsalarda görülen sert düşüşlerin etkisi yurt içinde de tatil dönüşü izlendi.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,67 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.853,05 puana indi. Açılışın ardından satışlar artarken, 10:25 itibarıyla endeks yüzde 2,32 seviyesinden 12.745 puandan işlem gördü.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 363,69 puan ve yüzde 2,79 azalışla 12.684,03 puana düştü. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.669,75 puanı, en yüksek 12.869,47 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 82,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,85, holding endeksi yüzde 2,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükseliş yüzde 1,13 ile kimya, petrol, plastikte görülürken, en sert düşüş yüzde 7,18 ile madencilikte yaşandı.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 3,15 ve mali endeks yüzde 3,54 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken 89'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Tüpraş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Trump konuştu, tablo değişti

Günün ikinci yarısına başlarken, Trump'tan gelen açıklamalar piyasalarda tabloyu terse çevirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi artıya geçerek 13.136 puana kadar çıktı. Ancak alımlar çok güçlü olmayınca negatif seyre dönen endeks, yeniden 13 bin puan altına sarktı.

Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamlamıştı. Piyasalar cuma günü Ramazan Bayramı nedeniyle kapalıydı.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri destek, 13.000 ve 13.100 seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Küresel piyasalar haftaya sert düşüşlerle başladı

Küresel piyasalar, ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftaya satış dalgasıyla başladı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiye yönelik riskleri artırırken, birçok varlıkta satış eğilimi derinleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için 48 saat süre tanıması, İran tarafından İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka yönelik gelen "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı, jeopolitik risklerin giderek artabileceğine yönelik korkuları körükledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.

Bununla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında aşağı yönlü fiyat sınırları bugün için genişletildi. GMSTR.F Borsa Yatırım Fonu ve ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında alt fiyat limiti oranı artırıldı. Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10'luk alt fiyat limiti oranı bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 20'ye çıkarıldı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.