Borsa İstanbul'da varlık fonu desteği ve kritik seviyeler: Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi

Piyasalarda yaşanan tedirginlik ortamında Borsa İstanbul'un 13.300 puan seviyesinin üzerinde tutunmasını yorumlayan Dr. Sevgen, Ziraat Yatırım üzerinden yapılan ve Varlık Fonu kaynaklı olduğu değerlendirilen alımlara dikkat çekti. Meslek hayatında bu büyüklükte bir alım görmediğini belirten Dr. Sevgen, 450 milyon doları aşan bu müdahalenin piyasadaki gereksiz paniğin ve çöküşün önüne geçtiğini ifade etti. Bu hamlenin endeks senetlerinin dengede kalmasına ve teknik grafiklerin bozulmamasına önemli katkı sağladığını vurguladı.

BIST 100'de kritik eşik: 13.400 seviyesi ve alım stratejileri

Teknik seviyeleri değerlendiren Dr. Sevgen, endeks için 13.400 puan seviyesinin kritik bir direnç olduğunu söyledi. Bu seviyenin üzerine çıkılıp kalıcılık sağlanamadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede satış fırsatı olarak görülebileceğinin altını çizdi. Dr. Sevgen, 13.400 puanın üzerine tam olarak oturulmadan alım (long) yönlü pozisyon alınmasını tavsiye etmediğini, bu seviyenin altında kalınması durumunda 13.000 puanın altına sarkma riskinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Ayrıca BIST endeksinde açığa satış işlemlerine getirilen yukarı adım kuralını da piyasa risklerini bertaraf etmek adına olumlu bir karar olarak niteledi.

Fon tasfiyeleri ve 500 bin yatırımcının tedirginliği

Piyasada fon tasfiyeleriyle ilgili yaşanan süreçlerin yatırımcı kafasını karıştırdığını belirten Dr. Sevgen, bu durumun yaklaşık 500 bin ila 550 bin yatırımcıyı doğrudan etkilediğini vurguladı. Piyasadan yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kaynağın çıkma ihtimalinin kısa vadede piyasada daralma yaratabileceğine işaret etti. Ancak sürecin kapatılma odaklı değil, şeffaflıkla ve doğru denetim mekanizmalarıyla yürütülmesi halinde piyasada güvenin tazelenebileceğini ve sektörde daha sağlıklı bir rekabet ortamının oluşabileceğini savundu.

Küresel riskler: Fed, Japonya ve petrol fiyatları

Küresel piyasalara ilişkin öngörülerini de paylaşan Dr. Sevgen, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası arasındaki faiz dengesine ve carry trade etkisine değindi. Japonya'daki faiz artışlarının ABD tarafını da faiz artırımına zorlayabileceğini belirten Dr. Sevgen, Çin'in ABD tahvil satışlarının da tahvil faizlerini yukarı ittiğini ifade etti. Emtia tarafında ise altının Çin'in 22 aydır süren rezerv alımları ve jeopolitik belirsizliklerle gücünü koruduğunu; petrolde ise 97 dolar seviyesinin altında kalınmadığı sürece 108-110 dolar riskinin masada kalmaya devam edeceğini vurguladı.