Borsa İstanbul'da 'vergi' dalgalanması

Şenay ZEREN

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, gün içinde kararsız bir seyir izlerken; torba yasada yer alan vergi düzenlemeleri sonrası kayıplarını derinleştirdi. BIST 100 endeksi 5889 puana kadar gerilerken, bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'ün üzerine kadar taşındı. Akşam saatlerine doğru borsa yeşile döndü; BIST 100 endeksi gün içi tarihi zirvesini 6121 puana taşıdı. Ancak bankacılık endeksi negatif ayrıştı.

Torba yasada yer alan teklife göre; kurumlar vergisi yüzde 25’e çıktı, bankalar yüzde 30 ödeyecek.

Hareketli bir seans geçiren Borsa, bugün 5889 - 6121 bant aralığında işlem görüyor ve saat 17.05 itibarıyla yüzde 1,80 oranında yükselişle 6114 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,95 kayıp ve 1,85 artışla işlem görüyor. Sektör endeksleri arasında, bankacılık dışındaki tüm sektörler yükseliyor.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Turkcell, Tüpraş ve Koç Holding oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6100 ve 6250 seviyeleri direnç, 5900 ve 5800 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar, 26,19 TL'ye kadar yükseldi

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 25,99 TL seviyesinde hareket ederken; güne 26,06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, bugün en düşük 25,9110 TL seviyesini, en yüksek ise 26,1950 TL seviyesini gördü. Kur saat 16.36 itibarıyla yüzde 0,52 yükselişle 26,0957 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 28,5540 TL'yi görürken; şu dakikalarda 28,4591 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 33,2537 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında tüm zamanların en yükseği

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 1623 liraya taşıdı. Sonrasında kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, saat 16.38 itibarıyla yüzde 0,46 oranında yükselişle 1617 lirada alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 4 günlük yükseliş eğilimin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre, yüzde 0,12 yükselişle 1928 dolardan işlem görüyor.

Geri çekilmeler kısa vadede olağan görülebilir

Vahap Taştan - Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni

6000 üzerini test eden BİST100 endeksinde dünkü teknik yorulma sonrası bugün düzeltme devam ediyor. TBMM’ye gelecek kanun teklifi ile kurumlar vergisinde artışlar öngörülüyor ki BİST’te işlem gören şirketlerin genelini kapsıyor. Teklifin bu kısmı şirketler için olumsuz olsa da ihracattan elde edilen kazançtan alınan kurumlar vergisi oranında ise 5 puanlık yapılacak indirim BİST100 endeksini şu aşamada geri çekilmede destekliyor.

Gün içerisinde gelen satış kısa vadede 5850 ve 5700 destek bölgelerinde karşılanabilir. Her iki desteğe doğru da geri çekilmeler kısa vadede olağan görülebilir. Bu bölgenin altında ise teknik düzeltme isteği sürebilir.

Borsa İstanbul neden geriledi?

Onur Altın – IKON Menkul Araştırma Müdürü

BIST100, haftaya tarihi rekor kırarak başladıktan sonra düşüşleri hızlandırdı. Düşüşlerin sebeplerine baktığımızda tarihi zirveden gelen kar satışları, kur hareketlerinin yataya alması ve bugün kurumlar vergisindeki düzenleme başta olmak üzere çeşitli getirilen vergi artışları olarak üç gruba ayırabiliriz.

Kur her tarihi zirve görmesinin ardından zaten kademeli bir satış eğilimi yaşıyordu geçmişte. Uzun süre sonra yaşanan rekorun ardından böyle bir satış görmemiz normal. Ayrıca asıl satış sebebinin kur hareketlerinin yataya alması olarak değerlendiriyoruz. Bir süredir BİST100’ün 2021 senesine benzer hareket ettiğini söylüyorduk. Yani kurlar artıkça borsa yükseliyor, kurlar yataya aldığında borsada düşüşler izliyorduk. Bu eğilimin bir benzeri yaşanıyor. Son dönemde kurun 25-26 bandında yataya alması ve borsada tarihi zirvelerin görülmesi satışları getirdi.

Satışlar bankalar üzerinde yoğunlaştı

Son olarak da dün başlayan satışları hızlandıran gelişme ise kurumlar vergisi başta olmak üzere yeni vergi artışları olduğunu söyleyebiliriz. Finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinde kurumsal vergilerin %25’ten %30’a çıkarılması şirket bilançolarına yapacağı düşürücü etki nedeniyle borsa olumsuz etkilendi. Ancak bu noktada bu kurumların ayrıştığını görüyoruz satışlar daha çok bankalar üzerine odaklanırken sigorta şirketleri yatay eğilimde ve finansal kiralama ve faktoring şirketleri ise alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Krediye erişimdeki zorlukların devam etmesi şirketleri faktoring şirketlerine yöneltmeye devam ederken bu yüzden bu firmaların kurumsal vergi artışlarından çok fazla etkilenmediğini izliyoruz. Tüm şirketlerde ise kurumlar vergisinin %20’den %25’e çıkarılması da genel olarak BİST100 hisselerine olumsuz yansıdı.

Teknik olarak baktığımızda endeks 5865 desteğini kırarsa bu satışların hızlanmasını bekleyebiliriz. Ancak bu desteğin üzerinde hala alıcılı yapıda olduğunun da altını çizelim. Bu yüzden bu seviyenin kırılıp kırılmaması bize yol gösterecektir.