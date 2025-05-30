Borsa İstanbul'da VİOP programında değişiklik: 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Borsa İstanbul, "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasa Yapıcılık Kurallarında Değişikler Hakkında Duyuru" yayımladı.

Buna göre pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülük gruplamasının güncellenmesine,

Piyasa yapıcılık programı kapsamındaki borsa payı indiriminin, günlük olarak piyasada bulunma oranının A Grubu sözleşmeler için %35 ve üzerinde, B Grubu sözleşmeler için %10 ve üzerinde olması halinde uygulanmasına,

Piyasa yapıcılık yetkisinin iptal edilmesi halinde borsa payı indirimi ve gelir paylaşım tutarlarının geriye dönük olarak tahsil edilmesi uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi.

Değişiklikler 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.