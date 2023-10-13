İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da volatil seyir devam ediyor. Dün 8054 puana kadar geri çekilen BIST 100 endeksi, sonrasında gelen tepki alımlarıyla kritik seviye olan 8100 puanın üzerinde kalmayı başarırken; bugünkü işlemlerde sert satıcı seyrine devam ediyor. Uzmanlar, endekste teknik olarak 8100 seviyesinin önemli bir destek olduğuna dikkat çekiyor. Bu desteğin kırılması halinde endekste düşüş hızlanabilir.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ne kadar süreceği piyasaları etkilemeye devam ederken; savaşın bölgeye yayılabileceğine yönelik endişeler sürüyor ve risk iştahını törpüleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

8088 - 8242 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 12.13 itibarıyla yüzde 1,54 oranında düşüşle 8131 puanda bulunuyor.

Bankacılık endeksi ise, sert satıcılı. Gün içinde kayıp yüzde 3'ün üzerine çıkarken; şu dakikalarda yüzde 2.98 düşüşle 8395 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8400 ve 8550 seviyeleri direnç, 8200 ve 8080 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı düştü

Küresel pay piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerin hala güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.