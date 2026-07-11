Borsa İstanbul’da yabancı ilgisi neden azalıyor? Tonguç Erbaş’tan kritik uyarılar!

Yabancı yatırımcı eksikliğinin sermaye piyasalarının derinleşmesini engellediğini belirten Tonguç Erbaş, yabancıların olmadığı bir ortamda fiyat oluşumlarının "suni" bir hal alabildiğini ifade etti. Özellikle MSCI, S&P ve Dow Jones gibi endeks sağlayıcıların Türkiye’ye yönelik uyarılarını hatırlatan Erbaş, Türkiye'nin 2027 yılına kadar izleneceğini ve kriterlere uyulmadığı takdirde ‘gelişmekte olan piyasalar’ kategorisinden çıkarılarak ‘sınır piyasalar’ ligine düşürülebileceğini kaydetti. Erbaş, bu durumun temelinde şeffaflık eksikliği, regülasyonların yarattığı kısıtlamalar ve hisselerdeki aşırı oynaklıkların yattığını vurguladı.

Halka arzlar likiditeyi baskılıyor

Borsa İstanbul'daki hacim düşüklüğünü ve endeksin tepkisizliğini yorumlayan Erbaş, son dönemde gerçekleşen 8 halka arzın toplam büyüklüğünün 25 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Bu miktarın yılın tamamı için öngörülen en yüksek halka arz büyüklüğünün üçte birine denk geldiğine dikkat çeken Erbaş, özellikle yaz aylarında bu durumun piyasada ciddi bir likidite baskısı yarattığını dile getirdi. Erbaş, yatırımcıların nakit ihtiyacı için mevcut hisselerinden çıkıp halka arzlara yönelmesinin endeksin yukarı yönlü enerjisini sınırladığını sözlerine ekledi.

Japonya’dan gelebilecek küresel para çıkışı riski

Küresel piyasalardaki riskleri de değerlendiren Erbaş, Japonya'nın kendi ekonomisini toparlamak adına ellerinde tuttukları yaklaşık 4 trilyon dolarlık yabancı yatırımı geri çağırma ihtimalini 'uyuyan bir devin uyanışı' olarak tanımladı. Japonya'daki artan faiz getirisinin küresel finansal iştahı etkileyebileceğini belirten Erbaş, bu durumun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden para çıkışına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sektörel beklentiler ve teknik seviyeler

Ekonomik verilerin borsa üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ifade eden Erbaş, ikinci çeyrek bilançolarına dair bankacılık sektörü de dahil olmak üzere çok iyimser bir tablo beklemediğini söyledi. Sanayi tarafında Tüpraş ve Enka gibi şirketlerin potansiyel barındırdığını, Ereğli ve Kardemir'in ise geri çekilmelerde değerlendirilebileceğini belirten Erbaş, Anadolu Efes üzerinde Rusya-Ukrayna meselesine dair haber akışlarının psikolojik etkisinin sürdüğünü ifade etti.

Endeks bazında teknik bir perspektif sunan Erbaş, 14.000 puan seviyelerinin altındaki kapanışların şimdilik beklenmediğini ancak 14.300 seviyelerini aşacak bir hacmin de henüz oluşmadığını kaydetti. Erbaş, yatırımcıların bu dönemde endeksten ziyade kendi hisselerinin teknik seviyelerine ve ‘zarar durdur’ noktalarına odaklanması gerektiğini vurguladı.