Borsa İstanbul'da yabancılar nisanda alım tarafında kaldı

Borsa İstanbul pay piyasasında yabancı yatırımcılar, nisan ayında nette 1 milyar 262 milyon 639 bin 195 dolar alım yaptı.

Borsa İstanbul, nisan ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen ay pay piyasasında 46 milyar 290 milyon 756 bin 22 dolar tutarında alım yaparken, 45 milyar 28 milyon 116 bin 826 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. 2026 ayı pay piyasası toplam işlem hacmi 91 milyar 318 milyon 872 bin 849 dolar olmuş oldu.

Yabancılar aynı ayda 188 milyon 144 bin 690 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 192 milyon 826 bin 41 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.