Borsa İstanbul'da yatay seyir

Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki iki işlem gününde oldukça sert hareketlere sahne olurken; daha sakin bir seyre yöneldi. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 20 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4681 puana çıktı. BIST 100 endeksi, 4630-4699 bant aralığında hareket ederken; saat 12.11 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4750 ve 4900 seviyeleri direnç, 4600 puan destek bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,57 değer kazanarak günü 4.661,68 puandan kapatmıştı.

Bankacılık endeksinde primli seyir

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,42 ve yüzde 0,01 oranında yükselişle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.