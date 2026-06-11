Borsa İstanbul'da yatay seyir: Kritik seviyelerde kararsız bekleyiş

Uluslararası emtia piyasasındaki hareketlilik ve Orta Doğu eksenli jeopolitik risklerin yatırımcı algısını baskılaması, iç piyasada seans başında sınırlı hissedildi. Güne %0,30 oranında bir primle 13.785 puandan adım atan BIST 100 endeksi, açılışın ardından gelen kurumsal alımların etkisiyle 13.889 puana kadar tırmandı.

Ancak küresel piyasalardaki temkinli duruş ve yaklaşan makroekonomik kararlar öncesinde yatırımcıların realizasyon eğilimi, endeksin zirve seviyelerinde kalıcı olmasını engelledi. Seans ortasındaki tek fiyat emir toplama sürecinin hemen öncesinde satış baskısının hafifçe artmasıyla birlikte, endeks önceki kapanış değerine oldukça yakın olan 13.740 puan seviyelerine kadar geri çekildi.

Bankacılık endeksi pozitif ayrışmayı sürdürüyor

Piyasanın teknik olarak ayakta kalmasında en büyük rolü bankacılık hisseleri üstleniyor. ABD mahkemelerinden gelen olumlu yasal onay haberlerinin ardından, özellikle kamu bankaları öncülüğünde bankacılık endeksine güçlü bir nakit girişi yaşandı. Açılışta %3,93 değer kazanan lokomotif hisseler, gün genelinde de endeksin daha derin bir geri çekilme yaşamasını frenleyen ana unsur oldu.

Buna karşın sınai ve elektrik endekslerinde görülen kar satışları, bankacılık tarafındaki bu güçlü duruşu dengeliyor. Küresel emtia piyasası ve yerel beklentiler arasında sıkışan borsa genelinde toplam işlem hacmi de zirve seviyelerden uzaklaşarak temkinli bir hacim profiline işaret ediyor.

Gün ortasında teknik seviyeler ve beklentiler

Teknik analiz perspektifinden bakıldığında, endeksin kısa vadeli yön tayini açısından kritik eşiklerin arasında sıkıştığı görülüyor. Gün içi hareketlerde yukarı yönlü ivmenin yeniden güç kazanabilmesi için 13.900 ve psikolojik sınır olan 14.000 direnç bölgelerinin hacimli bir şekilde aşılması gerekiyor.

Aşağı yönlü sarkmalarda ise 13.727 günün şu ana kadarki en düşük seviyesi olarak kırılgan bir tampon bölge oluştururken, bu seviyenin altındaki kalıcılıklarda 13.600 ve 13.500 ana destek noktaları piyasanın radarında kalmaya devam edecek. Kısa vadeli hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması, endeksin günün ikinci yarısında sürekli işlem seansının başlamasıyla birlikte kırılma yönünü netleştireceğini gösteriyor.