Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı geriledi, yabancı payı yükseldi

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da bakiyeli pay yatırımcı sayısı Eylül 2026’da bir önceki aya göre 105 bin 19 kişi azalarak 6 milyon 693 bin 54’e gerilerken, yabancı yatırımcıların halka açık paylardaki saklama oranı yüzde 32,62’den yüzde 36,93’e yükseldi.

Ağustos ayında 6 milyon 798 bin 73 olan toplam bakiyeli pay yatırımcı sayısı, eylülde yüzde 1,54 azaldı. Buna karşılık sayı, yılın ilk ayı olan Ocak 2026’daki 6 milyon 556 bin 28 seviyesinin 137 bin 26 kişi üzerinde kaldı.

Yerli yatırımcı sayısında 105 bin kişilik düşüş

Bakiyeli yerli pay yatırımcı sayısı ağustosta 6 milyon 764 bin 800 iken eylülde 6 milyon 659 bin 653’e geriledi. Böylece yerli yatırımcı sayısı bir ayda 105 bin 147 kişi, yüzde 1,55 azaldı.

Ocak ayında yerli yatırımcı sayısı 6 milyon 525 bin 714 seviyesindeydi. Eylül itibarıyla yerli yatırımcı sayısı yılın ilk ayına göre 133 bin 939 kişi daha yüksek gerçekleşti.

Yabancı bakiyeli pay yatırımcı sayısı ise ağustostaki 33 bin 273’ten eylülde 33 bin 401’e yükseldi. Yabancı yatırımcı sayısı aylık bazda 128 kişi artarken, ocak ayındaki 30 bin 314 seviyesine göre 3 bin 87 kişilik artış kaydetti.

Yabancıların saklama oranı 4,31 puan arttı

Yatırımcı sayısındaki sınırlı değişime karşın yabancıların Borsa şirketlerinin halka açık bölümünün piyasa değerine göre saklama oranında eylülde belirgin yükseliş görüldü.

Yabancıların saklama oranı ağustostaki yüzde 32,62 seviyesinden eylülde yüzde 36,93’e çıkarak bir ayda 4,31 puan arttı. Yerli yatırımcıların saklama oranı ise aynı dönemde yüzde 67,38’den yüzde 63,07’ye geriledi.

Yabancıların saklama oranı Ocak 2026’da yüzde 37,18 seviyesindeydi. Böylece eylül sonundaki yüzde 36,93’lük oran, yılın başındaki seviyenin 0,25 puan altında kaldı.

Toplam yatırımcı sayısı yükseldi

MKK sistem istatistiklerine göre toplam yatırımcı sayısı da eylülde 38 milyon 712 bin 882’ye yükseldi. Bu sayı ağustosta 38 milyon 549 bin 102, ocakta ise 37 milyon 648 bin 312 seviyesindeydi.

Bakiyeli yatırımcı sayısı ağustostaki 10 milyon 797 bin 225’ten eylülde 10 milyon 908 bin 749’a yükselirken, toplam hesap sayısı 92 milyon 418 bin 651’den 93 milyon 30 bin 520’ye çıktı.

Aylık açılan hesap sayısı ise ağustostaki 447 bin 807 seviyesinden eylülde 850 bin 12’ye yükseldi.