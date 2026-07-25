Borsa İstanbul'da yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

Haftanın ilk temettü ödemesi Mercan Kimya (MERCN) tarafından yapılacak.

Şirket, pay başına brüt 0,2101160 lira, net 0,1785986 lira nakit temettü dağıtacak.

Hak kullanım tarihi 28 Temmuz, ödeme tarihi ise 30 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

İki şirketten taksitli temettü

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR), pay başına toplam brüt 0,3403359 lira, net 0,2892855 lira temettüyü üç taksitte dağıtacak.

İlk taksit kapsamında net 0,0964285 lira için hak kullanım tarihi 29 Temmuz, ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2026 olacak.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN) de temettü ödemesini üç taksitte gerçekleştirecek. Şirket, pay başına toplam brüt 0,1494726 lira, net 0,1270515 lira temettü dağıtacak.

İkinci taksit kapsamında net 0,0423505 lira için hak kullanım tarihi 29 Temmuz, ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Mopaş Marketçilik haftayı tamamlayacak

Haftanın son temettü ödemesini Mopaş Marketçilik (MOPAS) yapacak.

Şirket, pay başına toplam brüt 0,5494504 lira, net 0,4670328 lira temettüyü iki taksitte dağıtacak. İlk taksit kapsamında net 0,2335164 lira için hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Ağustos 2026 olacak.