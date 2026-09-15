Borsa İstanbul'da yeni halka arz heyecanı: NETGL’nin ilk işlem tarihi belli oldu

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Şirketin halka arz edilen 87,5 milyon TL nominal değerli payları, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Payların işlem kodu NETGL.E, baz fiyatı ise 25,52 TL olarak belirlendi.

NETGL için işlem tarihi belli oldu

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. payları, 17 Eylül 2026 itibarıyla Borsa İstanbul’da yatırımcıların işlemlerine açılacak. Şirket payları Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Şirketin sermayesini temsil eden toplam 312 milyon 500 bin TL nominal değerli payların Borsa İstanbul kotuna alınmasıyla birlikte NETGL’nin borsadaki işlem süreci başlayacak.

Halka arz edilen payların baz fiyatı 25,52 TL

Halka arz kapsamında yatırımcılara sunulan 87 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar, 25,52 TL baz fiyat üzerinden işlem görecek.

NETGL payları, “NETGL.E” işlem koduyla Borsa İstanbul’da yatırımcılara açık olacak. Payların işleminde sürekli işlem yöntemi uygulanacak.

Maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi

NETGL paylarının Borsa İstanbul’daki işlem sürecinde uygulanacak maksimum emir değeri de açıklandı.

Buna göre ilgili işlem sırasında yatırımcıların verebileceği maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi. Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın halka arz edilen payları, belirlenen esaslar çerçevesinde 17 Eylül 2026’dan itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.