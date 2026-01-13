Borsa İstanbul'da yeni rekor

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 yükselişle 12.254,83 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puana çıktı.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısını holding ve bankacılık endeksindeki negatif seyre karşı pozitif bir seyirle tamamladı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,18 puan ve yüzde 0,63 artışla 12.332,01 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.235,95 puanı, en yüksek 12.348,77 puanı gördü.

Yükselenler ve düşenler

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 1,41 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 yükselirken, mali endeks yüzde 0,59 azaldı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 1,47 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,20 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 1,49 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 22'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.400 ve 12.500 puan seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Rekor tazeledi

BIST 100 endeksi günün ikinci yarısında yüzde 1,15 artışla 12.395 puanın üzerinde rekor tazeledi.

Bankacılık ve ve sanayi endekslerinde yükseliş yüzde 1'in üzerinde olurken, holding endeksinde yüzde 1,5 seviyesinde değer kaybı sürüyor.

Gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Teknoloji ve savunma hisselerindeki yükselişler, Fed'in bağımsızlığına ve jeopolitik risklere ilişkin endişeleri telafi ediyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi de piyasaların odağında bulunuyor.

Ülkede enflasyonun sabit kalacağı, çekirdek enflasyonda ise hafif bir hızlanma olabileceği öngörülüyor. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikasına ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açması beklenmiyor.

Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin açılması sonrasında verilerin açıklanmaya başlamasıyla birlikte enflasyondaki gidişata ilişkin ipucu arayacak. Öte yandan jeopolitik riskler de piyasaları meşgul etmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla oluştu.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ticaret satış hacmi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile konut satışlarının takip edileceğini belirtti.