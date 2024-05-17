Borsa İstanbul'da yeni tarihi rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dünkü yükselişine bugün de devam ederken; BIST 100 endeksi gün içi tarihi zirvesini 10.557 puana taşıdı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise, gün içinde yüzde 4'ü aştı. Yabancı yatırımcının hisse senedi ve özellikle tahvil piyasasına güçlü girişinin yanında, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş borsayı destekliyor.

Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 10.369 puandan başlarken; saat 13.33 itibarıyla yüzde 2,14 primle 10.542 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,96 ve yüzde 1,71 oranında yükselişle hareket etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyeleri direnç, 10.250 ve 10.100 puan destek konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi dün yüzde 1,59 artışla günü 10.319 puandan tamamlamıştı.

CDS 4 yılın en düşüğünde

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) düşüş devam ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i, 267 baz puana kadar geriledi ve böylelikle Şubat 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, Türkiye'nin CDS'inde devam eden gerilemeyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde de olumlu değişiklikler yaptığını vurgulayarak, bunun da yatırımcıların Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu söyledi.