Borsa İstanbul'da yeni zirve

Borsa İstanbul, yılın en güçlü yükselişini sürdürürken; haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0,82 artışla 6799 puandan başladı. BIST 100 endeksi, yukarı yönlü hareketini devam ettirerek, gün içi zirvesini 6835 puana taşıdı. Endeks, saat 11.26 itibarıyla yüzde 1,33 kazançla 6833 puanda işlem görüyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,21 ve yüzde 1,10 oranında yükselişte.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6900 ve 7000 seviyeleri direnç, 6700 ve 6600 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 6.743,86 puandan tamamladı.

Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58'e çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan gerçekleştirdiği yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, temel amacın fiyat istikrarı olduğunun altını çizerken; "Faiz artırım kararlarımız miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız" dedi.

Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirten Erkan, "Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir" olarak kaydetti.

Merkez Bankası, 2023 eflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı.

Küresel piyasalar ECB'den gelecek mesajları takip edecek

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesinin ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.