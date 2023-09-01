Borsa İstanbul'da yeni zirve
Borsa İstanbul, haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken; endeks 8060 puana kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.
Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe yüzde 0,62 değer kazanarak 7966 puandan başlarken, yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve gün içi zirvesini 8060 puana taşıdı. 7930 - 8060 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 17.32 itibarıyla yüzde 1,63 primle 8045 puanda hareket etti.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,63 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,89 ve yüzde 1,26 yükselişle işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8000 ve 8200 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 7917 puandan tamamladı.