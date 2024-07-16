Borsa İstanbul'da yeni zirve

Cuma günü hem gün içi hem de kapanış rekorunu yenileyen Borsa İstanbul'da yukarı yönlü eğilim devam ederken; BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 11.186 puana çıkardı. Piyasalar, cuma günü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in olası Türkiye raporunu yakından takip edecek.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 11.109 puandan başlarken; saat 11.06 itibarıyla yüzde 0,84 primle 11.158 puanda hareket ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,53 ve yüzde 0,90 kazançla işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 11.064 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.