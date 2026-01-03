Borsa İstanbul’da yılın ilk işlem günlerinde en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2025 yılının son, 2026 yılının ilk haftasını yüzde 1,81 oranında değer kazancıyla 11 bin 498,38 puandan kapadı. Endeks, 29 Aralık 2025-2 Ocak 2026 haftası boyunca en düşük 11 bin 102,18, en yüksek ise 11 bin 498,38 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca yurt dışı piyasalardaki tatil havasından kaynaklı hacimsiz bir görünüm izlenirken, BIST 100 endeksi yeni yıla yükselişle başladı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 6,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,26 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 11,72 oranında değer kazancıyla QUA Granit (QUAGR) oldu. Onu yüzde 10,91 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) ve yüzde 8,36 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 26,41 ile Pasifik Teknoloji (PATEK), yüzde 14,37 ile İzdemir Enerji (IZENR) ve yüzde 8,78 ile Tab Gıda (TABGD) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 49 milyar 712 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada geldi. 628 milyar 740 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 533 milyar TL ile Kiler Holding (KILER) üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi geçen haftaya göre gerilemeyle 334 milyar 474 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 22 milyar 587 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 22 milyar 108 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve 21 milyar 41 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.