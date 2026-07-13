Borsa İstanbul'da "yukarı adım" kuralı devreye alındı
BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 2'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul, açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar "yukarı adım" kuralını uygulamaya başladı.
Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki düşüşün eşik değer olan yüzde 2'yi aşmasının ardından açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir tedbir uyguladı.
Borsadan yapılan açıklamada, saat 16.44 itibarıyla BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 2 seviyesini aşması nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar "yukarı adım" kuralının uygulanacağı bildirildi.
Söz konusu uygulama kapsamında açığa satış işlemleri, emrin son gerçekleşen işlem fiyatının altında bir fiyattan girilmemesi esasına göre gerçekleştirilecek.