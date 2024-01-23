Borsa İstanbul'da yükseliş denemeleri sürüyor
Borsa İstanbul, 8000 puanın üzerinde kalmayı sürdürürken; yükselişin devamı için önemli seviye olarak belirtilen 8100 puanın üzerini test etti.
Borsa İstanbul, 8000 puanın üzerinde kalmayı sürdürürken; uzmanlar endekste yukarı yönlü hareketin devamı için 8100 puanı, aşağı yönlü harekette ise 7900 seviyesinin izleneceğini belirtiyor.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,14 değer kazanarak 8101 puandan başlarken; saat 10.37 itibarıyla yüzde 1,58 yükselişle 8137 puanda hareket etti.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 0,89 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,06 ve yüzde 1,31 yükselişte bulundu.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8060 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 8010 puandan tamamlamıştı.