Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor

Borsa İstanbul'da dün ralli yaşanırken, yükseliş haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirme raporu yakından takip edilecek.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi bugün ise, 293 baz puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 değer kazancıyla 7821 puandan başlarken, 7812 - 7942 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.55 itibarıyla yüzde 1,35 artışla 7918 puanda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,59 ve yüzde 0,90 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksi teknik açıdan, 7900 ve 8000 puan direnç olarak öne çıkarken; 7800 ve 7700 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazancıyla 7813 puandan tamamlamıştı.