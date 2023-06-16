Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul, 3 günlük aradan sonra dün günü pozitif tamamlarken, haftanın son işlem gününde de bu seyrine devam ediyor. Yurt içi piyasa, ekonomi yönetiminden gelecek mesajları ve ekonomi politikasındaki uygulamalarda neler yapılacağını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 23,03 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5518 puana yükselirken; şu dakikalarda primli seyrini sürdürüyor. BIST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 5508 - 5566 puan arasında hareket ederken; saat 10.41 itibarıyla yüzde 1,08 oranında artışla 5554 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,43 arttı. Endeksler, şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 0,29 ve yüzde 1,37 oranında yükselişte.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5600 ve 5700 puan direnç, 5400 ve 5300 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,51 değer kazanarak günü 5495 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti.