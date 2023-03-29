Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe değer kaybıyla başlarken, kapanış saatlerine doğru alış tarafında kuvvetli hareketler gözlendi. Endeks, gün içerisinde en yüksek 4 bin 901 puanı, en düşük 4 bin 752 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 17:13 itibarıyla yüzde 1,74 oranında düşüşle 4 bin 897 puanda hareket ediyor. Uzmanlar yükselişin sebebiyle ilgili olarak, küresel piyasalara paralel bir seyrin gözlendiğine işaret etti.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 4 bin 803 puana gerilemişti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,16 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,18 ve yüzde 1,91 yükselişle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,04 ile elektrik oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 750 puan destek, 5000 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,73 değer kaybederek 4 bin 811 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.