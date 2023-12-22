Borsa İstanbul'da yüzde 2,67 düşüş

Borsa İstanbul, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve adımları sonrasında günü pozitif tamamlarken, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlasa da sonrasında negatife döndü. Uzmanlar, yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 7900, aşağı yönlü harekette ise 7600 seviyesinin izlendiğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 7769 puandan başlarken; 7553 - 7794 bant aralığında hareket etti. Endeks, gün sonunda yüzde 2,67 kayıpla 7557 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,37 artarken, holding endeksi yüzde 0,14 azalış kaydetti. Kapanışta ise sırasıyla, yüzde 0,97 ve yüzde 2,89 düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7810 seviyesi direnç, 7590 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazancıyla 7764 puandan tamamlamıştı.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir" ifadesi dikkat çekti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yurt dışı yerleşiklerin yıl başından bu yana hisse senetlerindeki toplam alımı da yaklaşık 1 milyar 175 milyon dolar oldu.