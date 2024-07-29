Borsa İstanbul'da zayıf seyir sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçen hafta haziran ayından bu yana en kötü haftalık kapanışını gerçekleştirirken, yeni haftada da negatif tarafta hareket ediyor. Şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları Borsa İstanbul'a yön verecek parametre olarak öne çıkarken; özellikle bu hafta açıklanacak Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın finansalları yakından izlenecek. Öte yandan Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 260 puandan başladı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 azalışla 10.827 puandan başlarken; 10.778 - 10.873 bant aralığında hareket ediyor. BIST 100 endeksi, saat 10.43 itibarıyla yüzde 0,40 düşüşle 10.845 puanda bulundu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.500 puan destek, 11.000 puan direnç konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,20 prim ve yüzde 0,82 düşüşle işlem gördü.

Cuma günü dar bantta hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 10.891 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirterek, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini kaydetti.

Endekste zayıf seyir devam ediyor

Ahlatcı Yatırım

BİST100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,18 primlenerek haftayı 10.891 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 84 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 10.850 olurken, en yüksek 10.948 puan seviyesi oldu.22 günlük ortalamasında tutunan endekste zayıf seyir devam ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.845, ilk direnç noktası ise 10.942 seviyesi olacak.

Destekler: 10.845 / 10.799 / 10.747

Dirençler: 10.942 / 10.994 / 11.040