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Borsa İstanbul’dan 21 hisse için endeks değişikliği kararı

Borsa İstanbul, 1 Temmuz itibarıyla 21 hissenin endeksinde piyasa sınıflandırmaları kapsamında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul’dan 21 hisse için endeks değişikliği kararı
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Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Endeks Şirketlerinde Değişiklik hakkında açıklama yapıldı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, pazar değişiklikleri nedeniyle 21 hissenin yer aldığı endekslerde güncelleme yapıldığı belirtildi.

Değişiklikten etkilenen şirketlerin hisse kodları şu şekilde sıralandı:

 

Pay Kodu Bülten Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks
ADEL ADEL KALEMCİLİK XBANA XYLDZ
ALGY0 ALARKO GMYO XBANA XYLDZ
AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ XBANA XYLDZ
BIGEN BİRLEŞİM GRUP ENERJİ XYLDZ XBANA
BMSCH BMS ÇELİK HASIR XBANA -
BORSK BOR ŞEKER XBANA XYLDZ
EGGUB EGE GÜBRE XYLDZ XBANA
ENDAE ENDA ENERJİ HOLDİNG XYLDZ XBANA
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK XYLDZ XBANA
FZLGY FUZUL GMYO XYLDZ XBANA
GARFA GARANTİ FAKTORİNG XBANA -
HATEK HATAY TEKSTİL XBANA -
HEDEF HEDEF HOLDİNG XYLDZ XBANA
NİBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON - XBANA
OTTO OTTO HOLDİNG XBANA -
OZATD OZATA DENİZCİLİK XYLDZ XBANA
PEKGY PEKER GMYO XBANA XYLDZ
PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM XBANA XYLDZ
TBORG T.TUBORG XBANA -
TKNCA TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET XBANA XYLDZ
VKING VİKİNG KAĞIT XBANA -
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