Borsa İstanbul'dan 3 hisseye yeni tedbir
Borsa İstanbul, Akfen İnşaat ve Teknosa paylarına açığa satış ve kredili işlem yasağı, Prizma Pres Matbaacılık paylarına ise brüt takas tedbiri uygulanacağını açıkladı. Tedbirler 31 Ağustos'ta başlayarak 29 Eylül seans sonuna kadar geçerli olacak.
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında üç paya yönelik yeni tedbir kararlarını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) ile Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNKA) payları, 31 Ağustos 2026 tarihli işlemlerden seans başından itibaren 29 Eylül 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) paylarında ise 31 Ağustos 2026 tarihli işlemlerden seans başından 29 Eylül 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.
PRZMA paylarında daha önce VBTS kapsamında devreye alınan ve halen yürürlükte bulunan açığa satış ve kredili işlem yasağı da brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.