Borsa İstanbul'dan 3 hisseye yeni tedbir kararı

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Borsa İstanbul, Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), CW Enerji (CWENE) ve Hedef Holding (HEDEF) paylarına yönelik yeni tedbir kararlarını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 7 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan açıklamalara göre tedbirler 10 Ağustos 2026 seans başından itibaren uygulanmaya başlayacak ve 9 Eylül 2026 seans sonuna kadar yürürlükte kalacak.

IEYHO'da brüt takas uygulanacak

Borsa İstanbul Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi kapsamında, Tedbir Yönetim Sistemi üzerinden alınan karar doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) paylarında mevcut açığa satış yasağına ilave tedbirler getirildi.

Buna göre IEYHO paylarında 10 Ağustos'tan itibaren kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulanacak. Paydaki mevcut açığa satış yasağı da devam edecek.

Söz konusu tedbirlerin son uygulanma tarihi 9 Eylül 2026 olacak.

CWENE ve HEDEF'e açığa satış ve kredili işlem yasağı

CW Enerji (CWENE) payları ise Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamına alındı.

CWENE payları, 10 Ağustos 2026 seans başından 9 Eylül 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Aynı tedbirler Hedef Holding (HEDEF) paylarında da uygulanacak. HEDEF payları da söz konusu tarihler arasında açığa satışa ve kredili işlemlere kapalı olacak.