Borsa İstanbul’dan 4 şirket için kritik karar: Endeksten çıkarılıyorlar

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Borsa İstanbul, dört şirketi kapsayan yeni endeks düzenlemesini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Buna göre AHES GMYO, Bahadır Kimya, Gündoğdu Gıda ve Kıraç Galvaniz için değişikliğe gidilecek. Böylece dört şirketin payları BIST Halka Arz Endeksi’nden çıkarılacak. Borsa İstanbul, dört şirketin BIST Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacağını açıkladı.

Karar şu şirketlerin paylarını kapsıyor:

AHES GMYO

Bahadır Kimya

Gündoğdu Gıda

Kıraç Galvaniz

Dolayısıyla bu paylar artık söz konusu endeks içinde hesaplanmayacak.

Yeni düzenleme 1 Eylül’de yürürlükte

Yeni endeks düzenlemesi, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Öte yandan duyuruda şirketlerin farklı bir endekse alınacağı belirtilmedi. Bu nedenle açıklama yalnızca BIST Halka Arz Endeksi’nden çıkarılma kararını içeriyor.