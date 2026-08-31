Borsa İstanbul’dan 4 şirket için kritik karar: Endeksten çıkarılıyorlar
Borsa İstanbul, dört şirketi ilgilendiren endeks değişikliğine ilişkin kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıkladı. Borsa İstanbul, dört şirketin BIST Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacağını duyurdu.
Borsa İstanbul, dört şirketi kapsayan yeni endeks düzenlemesini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
Buna göre AHES GMYO, Bahadır Kimya, Gündoğdu Gıda ve Kıraç Galvaniz için değişikliğe gidilecek. Böylece dört şirketin payları BIST Halka Arz Endeksi’nden çıkarılacak. Borsa İstanbul, dört şirketin BIST Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacağını açıkladı.
Karar şu şirketlerin paylarını kapsıyor:
AHES GMYO
Bahadır Kimya
Gündoğdu Gıda
Kıraç Galvaniz
Dolayısıyla bu paylar artık söz konusu endeks içinde hesaplanmayacak.
Yeni düzenleme 1 Eylül’de yürürlükte
Yeni endeks düzenlemesi, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Öte yandan duyuruda şirketlerin farklı bir endekse alınacağı belirtilmedi. Bu nedenle açıklama yalnızca BIST Halka Arz Endeksi’nden çıkarılma kararını içeriyor.