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Borsa İstanbul'dan 4 şirkete tedbir kararı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Koray GYO, Pasifik Eurasia, Marka Yatırım Holding ve Safkar Ege Soğutma'ya payları seans başından 7 Ağustos seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul'dan 4 şirkete tedbir kararı
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Borsa İstanbul aşırı volatil seyreden hisselere yönelik geçici tedbir uygulaması başlattı.

Koray GYO, Pasifik Eurasia, Marka Yatırım Holding ve Safkar Ege Soğutma payları bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması şu şekilde:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KGYO.E, PASEU.E, MARKA.E ve SAFKR.E payları 08/07/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/08/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir."

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