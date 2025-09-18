  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'dan 5 hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Bayrak EBT Taban (BAYRK), Hedef Girişim (HDFGS), Katılımevim (KTLEV) ve Manas Enerji (MANAS) paylarında açığa satış ve kredili işlem yasağı, Pergamon Status (PSDTC) payında ise emir paketi tedbiri uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bazı hisselere yönelik yeni tedbirler açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, Bayrak EBT Taban (BAYRK), Hedef Girişim (HDFGS), Katılımevim (KTLEV) ve Manas Enerji (MANAS) paylarında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak. Söz konusu yasak, 19 Eylül 2025 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacak ve 17 Ekim 2025 seans sonuna kadar devam edecek.

Aynı kapsamda Pergamon Status (PSDTC) paylarında emir paketi tedbiri devreye alındı. Emir paketi tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanmasını, emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasını, ayrıca emir toplama bilgi yayınının sınırlandırılmasını içeriyor. PSDTC payında halihazırda yürürlükte olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulaması da bu tedbirlerin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

