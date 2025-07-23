Borsa İstanbul'dan altı hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, altı hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret, Emek Elektrik Endüstrisi, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret, Viking Kağıt ve Selülöz ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak üzere altı hissenin paylarına 22 Ağustos 2025 tarihine kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE), Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL), Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR), Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. (VKING) ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldiği belirtildi.