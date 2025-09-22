Borsa İstanbul'dan altı hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, altı hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret, Investco Holding, Penguen Gıda Sanayi, Marmara Holding ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul paylarına olmak üzere altı hissenin paylarına 22 Ekim 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHEVA.E, ALKA.E, INVES.E, MARMR.E, PENGD.E ve UFUK.E paylarında 23/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.