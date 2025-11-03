Borsa İstanbul'dan beş hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, beş hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Cem Zeytin, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar, Lydia Holding ve MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar olmak üzere beş hissenin paylarına 3 Aralık 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamalarda, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEMZY.E ve LYDHO.E payları, BURVA.E payları, TEKTU.E ve MMCAS.E paylarının 04/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.