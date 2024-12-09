  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, İhlas Holding'in paylarına 9 Ocak'a kadar kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul, bir hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İhlas Holding'in paylarına 9 Ocak tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLAS.E payları 10/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

Omnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attıOmnicom, dünyanın en büyük reklam şirketini kuracak anlaşmaya imza attıŞirket Haberleri

 

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın tarihi belli olduTÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın tarihi belli olduEkonomi

 

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları haftanın ilk gününü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları haftanın ilk gününü karışık seyirle kapattı
Borsada servet inşasının formülü uzun vadeli yatırım
Borsada servet inşasının formülü uzun vadeli yatırım
Deloitte Teknoloji İhracatı Ödülü Dof Robotics'in
Türk Teknoloji Şirketi DOF Robotics’e 2 Ödül Birden!
Şam düştü, çimento hisseleri tavan oldu: Borsa İstanbul'da 'Suriye' hareketliliği
Şam düştü, çimento hisseleri tavan oldu
Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler belli oldu
Borsada geçen hafta en çok kazandıran hisseler belli oldu
Borsa İstanbul’da 67 günün zirvesinde kapanış!
Borsa İstanbul’da 67 günün zirvesinde kapanış!